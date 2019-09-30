2019-09-30T09:07:29+03:00
Общество

Мурманчанка вошла в число 10 самых красивых девушек планеты

Екатерина Агапова представила Россию на конкурсе Miss united continents 2019 [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Екатерину Агапову прилетели поддержать ее родные и наставники конкурса "Краса Заполярья". Фото: дирекция конкурса "Краса Заполярья"Екатерину Агапову прилетели поддержать ее родные и наставники конкурса "Краса Заполярья". Фото: дирекция конкурса "Краса Заполярья"
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29 сентября в крупнейшем городе эквадора Гуаякиль состоялся финал международного конкурса красоты Miss united continents 2019. Россию на нем представляла мурманчанка Екатерина Агапова.

Девушка выиграла путевку на конкурс во время участия в "Красе России", где вошла в Топ-10 самых красивых девушек, стала четвертой Вице-мисс. Ранее она победила в "Красе Заполярья".

Ради Miss united continents 2019 учила испанский, занималась в Доме моды Вячеслава Зайцева. После подготовка шла уже в самом Гуаякиле. К слову, буквально за несколько дней до финала, 17 сентября, мурмачанка отметила день рождения.

По итогам конкурса Екатерину признали одной из самых красивых девушек планеты.

Топ-10 финалисток конкурса Miss united continents 2019. Фото: дирекция конкурса "Краса Заполярья"

Топ-10 финалисток конкурса Miss united continents 2019. Фото: дирекция конкурса "Краса Заполярья"

- Мы счастливы сообщить, что Екатерина Агапова вошла Tоп-10 финалисток международного конкурса Miss united continents 2019. Оказаться в числе 10 финалисток среди 33 лучших из лучших красавиц мира - достойнейший результат, мы безгранично гордимся нашей Красой Заполярья 2018! - рассказала директор конкурса "Краса Заполярья" Елена Мусихина.

Победительницей конкурса стала представительница Колумбии Анаирис Кадавид Ардила.

Мурманчанка Екатерина Агапова на конкурсе красоты Miss united continents 2019.Видео: дирекция конкурса "Краса Заполярья".

ИСТОЧНИК KP.RU

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