Владимир Гноевский освободил кресло министра энергетики и ЖКХ Мурманской области

СЕГОДНЯ 21:37 2019-09-29T21:37:16+03:00

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В любом правительстве две сферы всегда впереди планеты всей по количеству проблем. В Мурманской области новый губернатор первым делом сменил руководителя министерства здравоохранения, назначив на место Владимира Перетрухина более результативного Дмитрия Панычевого. Теперь дошла очередь и до министерства энергетики и ЖКХ. Его глава Владимир Гноевский написал заявление по собственному желанию, решив выйти на заслуженный отдых.

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Гноевский с первого дня работы нового губернатора старался подстроиться под его ритм, и дисциплинированно забыл отговорку «это не наши полномочия», но осечки все равно случались. Видимо не очень удачное начало отопительного сезона в регионе, когда сразу в трех городах несколько домой не смогли подключить из-за продолжающихся ремонтов, поставило точку в его карьере. Исполнять обязанности министра энергетики и ЖКХ Мурманской области теперь будет…

ИСТОЧНИК KP.RU