В Мурманске посреди ночи неизвестный попытался напасть на девушку

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-29T16:46:42+03:00

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Ночь на 29 сентября в столице Заполярья была полна опасностей. Напомним, на остановке «Улица Челюскинцев» пьяные подростки пытались отобрать у мужчины телефон и отстали только после того, как девушка-очевидец пригрозила вызвать полицию. А спустя несколько часов аналогичный инцидент произошел уже на улице Полярные Зори.

- Срочно! В три часа ночи 29 сентября в районе корпуса №3 дома №21 по улице Полярные Зори 21 корпус 3 неизвестный не славянской внешности напал на девушку. По словам девушки, нападавший долго следил за ней, а дождавшись плохо освещенного участка, напал на нее. Благодаря тому, что девушка закричала, нападавший испугался и убежал. Судя по описанию происходящего, это уже не первый случай! Все, кто владеет какой-либо информацией, просьба незамедлительно обращаться в правоохранительные органы! Из особых примет: у нападавшего не славянская внешность, рост около 170 сантиметров, возможно исцарапано лицо, в следствии оборонительных действий девушки! Просьба не быть равнодушными и сообщить любую полезную информацию, - такой пост появился в группе «Подслушано в Мурманске №1».

В полицию сообщений об этом инциденте не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU