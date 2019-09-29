В Мурманске на Кольском проспекте горел теплопункт

СЕГОДНЯ 09:56 2019-09-29T09:56:57+03:00

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В самый разгар выходного дня 28 сентября в столице Заполярья произошло ЧП.

- Напротив ТЦ «Северное Нагорное» произошел пожар. Горит теплопункт на Кольском проспекте, - такое сообщение разлетелось мгновенно по социальным сетям.

Пожар произошел рядом с популярным ресторанам быстрого питания, а потому многие пользователи решили, что ЧП произошло именно там. Но ошиблись…

- Информация о возгорании в строение у дома №107 по проспекту Кольскому поступила в 16:15 28сентября. На место незамедлительной выехало две единицы техники и семь человек личного состава, - сообщают в МЧС по Мурманской области. - В результате пожара обгорела наружная металлическая обшивка на площади 15 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.

Правда, некоторые пользователи соцсетей никак не могли понять, что могло загореться в теплопункте: стены, трубы с водой, цементный пол или кровля? И даже стали выдвигать версию поджога, не беря во внимание электрические насосы, которые и подают воду. В любом случае причины случившегося теперь будут выяснять специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU