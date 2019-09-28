В Мурманске задержали пьяного водителя, который угнал автомобиль у отчима
55-летний мурманчанин обратился в полицию, рассказав стражам порядка, что его иномарку Renault Logan угнал пасынок. Подвыпивший родственник стащил ключи от машины и уехал на авто в неизвестном направлении. Вскоре 37-летнего угонщика отыскали. Его остановили сотрудники ГИБДД у одного из домов на улице Фрунзе.
- Северянин признал вину и пояснил полицейским, что взял автомобиль отчима, чтобы доехать до ближайшего магазина и купить еще спиртного. Ранее злоумышленник уже неоднократно садился за руль в пьяном виде, а в 2018 году он лишился водительских прав на 2 года и 10 месяцев, - сообщают в УГИБДД по Мурманской области. В отношении мужчины возбуждены сразу два уголовных дела: по статье 166 (угон) и 264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Только по одной из статей ему грозит лишения свободы сроком до пяти лет. Злоумышленника собираются заключить под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU