2019-09-28T12:29:39+03:00
Происшествия

В Мурманске задержали пьяного водителя, который угнал автомобиль у отчима

37-летний мужчина поехал в магазин за алкоголем
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Преступник был лишен водительских прав, но все равно сел за руль.Преступник был лишен водительских прав, но все равно сел за руль.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

55-летний мурманчанин обратился в полицию, рассказав стражам порядка, что его иномарку Renault Logan угнал пасынок. Подвыпивший родственник стащил ключи от машины и уехал на авто в неизвестном направлении. Вскоре 37-летнего угонщика отыскали. Его остановили сотрудники ГИБДД у одного из домов на улице Фрунзе.

- Северянин признал вину и пояснил полицейским, что взял автомобиль отчима, чтобы доехать до ближайшего магазина и купить еще спиртного. Ранее злоумышленник уже неоднократно садился за руль в пьяном виде, а в 2018 году он лишился водительских прав на 2 года и 10 месяцев, - сообщают в УГИБДД по Мурманской области. В отношении мужчины возбуждены сразу два уголовных дела: по статье 166 (угон) и 264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Только по одной из статей ему грозит лишения свободы сроком до пяти лет. Злоумышленника собираются заключить под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ковдоре мужчина украл из храма украшения, которые жертвовали прихожане
В Санкт-Петербурге открыли мемориал в честь подводников, погибших в Баренцевом море
Новые назначения и отставки: Константин Долгов станет сенатором, а вице-губернатор Зоя Санджиева и министр природы Дмитрий Руусалеп покинут правительство Мурманской области
В Мурманске пройдет благотворительный концерт в поддержку мальчика с шизофренией
В Апатитах устанавливают мозаичное панно «13 космонавтов»
«Лес Победы»: Полицейские и студенты высадили 10 саженцев сибирских кедров в Мончегорске
В Мурманске отменили климатический протест
Наконец без приставки врио: Андрей Чибис стал губернатором Мурманской области
Разозленный мурманчанин пробил голову отцу избитой девочки-подростка
Пьяный 26-летний апатитчанин напал на бригаду скорой помощи
В Териберке на пожаре погиб мужчина
В Полярных Зорях экспериментируют с раздельным сбором мусора
В Мурманске пройдет научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы: язык мышления»
В Полярном 40-летний мужчина портит граффити, которые создает местный художник
В Мурманской области расширили список тех, кто может рассчитывать на помощь от государства при установке зубных протезов
Депутаты Мурманской областной Думы изменили законодательство о переезде с Крайнего Севера
До восьми лет лишения свободы грозит мурманчанину, укравшему 250 рублей
На Российско-финляндском культурном форуме свой проект представит музыкальная школа Апатитов