2019-09-28T10:53:19+03:00
Общество

В Мурманске пройдет благотворительный концерт в поддержку мальчика с шизофренией

Классическая музыка может помочь Дмитрию Барабанову из Гаджиево поехать на реабилитацию в Санкт-Петербург
Мария ПАШЕНКОВА
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Шестилетнему Диме очень нужна реабилитацию. Но для его семьи она очень дорогая.Шестилетнему Диме очень нужна реабилитацию. Но для его семьи она очень дорогая.
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Про шестилетнего Дмитрия Барабанова из Гаджиево мы уже писали. Напомним, мальчик родился раньше срока, но сначала развивался нормально. Но когда ему исполнился годик, начались проблемы. Причем не только с физическим развитием - мама стала понимать, что ребенок мало реагирует на все вокруг.

- Нам удалось попасть на прием к очень хорошему неврологу с нестандартным подходом к лечению. Самое страшное слово, услышанное от нее - «шизофрения», которая может развиться в будущем, если не предпринимать попыток расшевелить ребенка, - рассказала мама Димы Дарья Шашина.

Сейчас семья борется за то, чтобы мальчик смог победить свои недуги. Он уже прошел лечение в Санкт-Петербурге, и оно помогло. Нужен второй курс стоимостью почти 200 тысяч рублей. Эту сумму собрать родителям Димы пока сложно. Нужна помощь земляков.

В поддержку Димы в областной филармонии пройдет концерт классической музыки. Его организаторами станут фонд помощи детям "Наше Будущее" и лауреат международных конкурсов Анна Гришко. В этот вечер прозвучат фортепиано, баян, виолончель, альт, скрипка, аккордеон.

Концерт состоится 28 сентября в 16.00. Все собранные деньги пойдут на лечение Димы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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