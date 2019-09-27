2019-09-27T16:45:02+03:00
Общество

В Апатитах устанавливают мозаичное панно «13 космонавтов»

Уже через несколько дней арт-объект предстанет перед горожанами во всей красе
Елена МОЛОДЦОВА
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Панно почти готово. Фото: Федор МухаметшинПанно почти готово. Фото: Федор Мухаметшин
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О том, что житель Апатитов Федор Мухаметшин решил подарить городу очередной арт-объект, стало известно еще в апреле. Напомним, год назад именно стараниями этого мастера стену трансформаторной подстанции во дворе дома №71 по улице Строителей украсил «Арктический тупик». На этот раз Федор решил выложить из мозаики на фасаде дома космонавта и едва не сошел с дистанции, пробираясь через бюрократические препоны. К счастью, желание созидать победило. Правда, к лету воплотить в жизнь свой проект мастер не успел. Поэтому к установке приступили только в сентябре.

- У нас во всю уже идет процесс. Осталось доклеить элементы. В субботу, 28 сентября, затиреть плитку и на следующий день установить купол. Надеюсь, что горожанам понравится, - говорит Федор Мухаметшин.

В общем, ждать осталось совсем недолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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