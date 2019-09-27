«Лес Победы»: Полицейские и студенты высадили 10 саженцев сибирских кедров в Мончегорске

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-27T16:33:31+03:00

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Мончегорские стражи порядка приняли участие во всероссийском экологически-патриотическом проекте по высадке деревьев «Лес Победы» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники полиции и студенты высадили на территории Северного колледжа физкультуры и спорта саженцы сибирского кедра. Растения предоставил местный житель – Николай Тюляков. Он тоже поучаствовал в посадке хвойных деревьев, а также рассказал всем собравшимся о своем увлечении – выращивании саженцев сибирского кедра из семян в условиях Кольского Заполярья.

- Северяне высадили около колледжа десять трехлетних и пятилетних саженцев кедра, а также многолетние цветущие растения из личной коллекции председателя Совета Ветеранов Сергея Кострюкова. Новоиспеченную аллею передали под опеку студентам учебного заведения, которые и будут за ними ухаживать, - рассказывает в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Акция «Лес Победы» прошла в Мончегорске впервые, но блюстители порядка теперь намерены принимать в ней участие каждый год.

ИСТОЧНИК KP.RU