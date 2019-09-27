2019-09-27T16:02:56+03:00
Общество

В Мурманске отменили климатический протест

Акции не сосотоится из-за организатора, который не сможет прийти на пикет
Наталья ЛОБАНОВА
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Молодые северяне планировали собраться в центре Мурманска, у памятника жертвам интервенции. Фото: vk.com/fridaysforfuturerussiaМолодые северяне планировали собраться в центре Мурманска, у памятника жертвам интервенции. Фото: vk.com/fridaysforfuturerussia
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Сегодня, 27 сентября, в столице Заполярья должен был пройти массовый пикет в поддержку шведской активистки Греты Тунберг. 16-летняя девочка выступила в прошедший понедельник с пламенной речью на саммите ООН, обвиняя политиков в том, что они игнорируют проблемы глобального потепления и климатические катастрофы.

Студенты и школьники, вдохновленные ее словами, выйдут на протесты в 20 городах России и по всему миру. Но, в Мурманске подобную акцию у памятника жертвам интервенции на Ленинградской улице отменили.

- Мурманск! Массового пикета в вашем городе не будет. К сожалению, организатор не сможет прийти в назначенное время, поэтому мы вынуждены отменить его. Но, вы можете выйти на одиночные пикеты, - поясняют в соцсетях представители молодежного сообщества Fridays For Future, которое занимаются организацией мероприятия.

Таким образом, защитникам экологии придется собраться в другой раз или же выражать свой протест в одиночку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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