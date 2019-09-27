Разозленный мурманчанин пробил голову отцу избитой девочки-подростка

СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-27T13:48:57+03:00

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Каждый родитель считает своим долгом защитить свое дитя, даже если это может обернуться плачевно для него. Летом 2017 года 45-летний мурманчанин узнал, что его дочь избили в уличной драке, решил найти виновных и разобраться в ситуации. Взяв с собой приятеля, он отправился на улицу Миронова в Мурманске на встречу с группой молодых людей, которые могли быть причастны к случившемуся. Однако юноши оказались настроены враждебно и вооружились палками, досками, бутылками.

- 26-летний мужчина увидел нож в руке отца девочки и, разозлившись, схватил металлическую трубу и ударил мурманчанина два раза по голове. После этого он накинулся с этим же импровизированным оружием на 42-летнего мурманчанина. Ему злоумышленник нанес травму в теменно-височной области, а вот первый мужчина пострадал еще больше – преступник пробил ему голову, - рассказала «КП» старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анжелика Черногубова.

Оба пострадавших попали в больницу с тяжелыми повреждениями, а их обидчик скрылся с места преступления. Его смогли задержать только в марте 2018 года. Учитывая его хроническое заболевание, злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы на 4 года и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима

Преступник не согласился с приговором, посчитав его слишком суровым, и подал апелляцию. Мурманский областной суд оставил судебное решение без изменения, так что апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU