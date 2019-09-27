2019-09-27T13:48:57+03:00
Происшествия

Разозленный мурманчанин пробил голову отцу избитой девочки-подростка

Недавно освободившегося из тюрьмы мужчину вновь ждет исправительная колония строгого режима
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Преступник решил, что лучшая защита – это нападение, поэтому первый кинулся в драку. Фото: RegnumПреступник решил, что лучшая защита – это нападение, поэтому первый кинулся в драку. Фото: Regnum
Изменить размер текста:

Каждый родитель считает своим долгом защитить свое дитя, даже если это может обернуться плачевно для него. Летом 2017 года 45-летний мурманчанин узнал, что его дочь избили в уличной драке, решил найти виновных и разобраться в ситуации. Взяв с собой приятеля, он отправился на улицу Миронова в Мурманске на встречу с группой молодых людей, которые могли быть причастны к случившемуся. Однако юноши оказались настроены враждебно и вооружились палками, досками, бутылками.

- 26-летний мужчина увидел нож в руке отца девочки и, разозлившись, схватил металлическую трубу и ударил мурманчанина два раза по голове. После этого он накинулся с этим же импровизированным оружием на 42-летнего мурманчанина. Ему злоумышленник нанес травму в теменно-височной области, а вот первый мужчина пострадал еще больше – преступник пробил ему голову, - рассказала «КП» старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анжелика Черногубова.

Оба пострадавших попали в больницу с тяжелыми повреждениями, а их обидчик скрылся с места преступления. Его смогли задержать только в марте 2018 года. Учитывая его хроническое заболевание, злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы на 4 года и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима

Преступник не согласился с приговором, посчитав его слишком суровым, и подал апелляцию. Мурманский областной суд оставил судебное решение без изменения, так что апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Апатитах устанавливают мозаичное панно «13 космонавтов»
«Лес Победы»: Полицейские и студенты высадили 10 саженцев сибирских кедров в Мончегорске
В Мурманске отменили климатический протест
Наконец без приставки врио: Андрей Чибис стал губернатором Мурманской области
Пьяный 26-летний апатитчанин напал на бригаду скорой помощи
В Териберке на пожаре погиб мужчина
В Полярных Зорях экспериментируют с раздельным сбором мусора
В Мурманске пройдет научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы: язык мышления»
В Полярном 40-летний мужчина портит граффити, которые создает местный художник
В Мурманской области расширили список тех, кто может рассчитывать на помощь от государства при установке зубных протезов
Депутаты Мурманской областной Думы изменили законодательство о переезде с Крайнего Севера
До восьми лет лишения свободы грозит мурманчанину, укравшему 250 рублей
На Российско-финляндском культурном форуме свой проект представит музыкальная школа Апатитов