Пьяный 26-летний апатитчанин напал на бригаду скорой помощи

СЕГОДНЯ 13:18 2019-09-27T13:19:05+03:00

Фельдшер вышел из машины, но вместо оказания помощи ему пришлось отбиваться от дебошира. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Прямо противоположная ситуация той, что произошла накануне в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга, где фельдшеры скорой помощи накинулись на пациентку, случилась в Апатитах на выходных.

- Машина скорой помощи ехала по улице Фестивальной, когда на дорогу выскочил 26-летний мужчина и стал размахивать руками, привлекая к себе внимание. Медики остановились, решив, что молодому человеку нужна помощь, - рассказывают в пресс-службе Росгвардии.

Но как только фельдшер вышел из машины, апатитчанин набросился на него. Водитель попытался прийти на помощь коллеги, но мужчина сбежал. Как только об инциденте медики сообщили в полицию, на поиски дебошира отправились сотрудники Росгвардии, которые и задержали подозреваемого в соседнем дворе. Кстати, молодой человек оказался пьян.

- Апатитчанина доставили в отдел полиции, где начали проверку по этому случаю. Правда, пока неизвестно, что побудило мужчину напасть на бригаду скорой помощи, - отметили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU