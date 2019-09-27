2019-09-27T14:42:10+03:00
Политика

Наконец без приставки врио: Андрей Чибис стал губернатором Мурманской области

В эти минуты в филармонии проходит инаугурация нового главы региона
Екатерина КОНОТОП
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Андрей Чибис принес присягу жителям Мурманской области.Андрей Чибис принес присягу жителям Мурманской области.Фото: Антон ЗАБИРОВ
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23 марта в Заполярье узнали новое имя – Андрей Чибис. Нового главу региона назначил президент Владимир Путин после принятия отставки Марины Ковтун. Андрей Владимирович буквально с первых дней показала себя как человек активный, позитивный, инновационный и стремящийся к улучшению жизни в Мурманской области. Спустя полгода, успешно зарекомендовав себя в регионе, Андрей Чибис победил на выборах губернатора – за него проголосовал 60% избирателей.

После всего этого Андрей Владимирович так и оставался врио губернатора. До сегодняшнего дня, 27 сентября, когда в областной филармонии ни состоялась церемония инаугурации. К 14:00 белый зал был наполнен представителями власти, церкви, Северного флота, силовиками, общественниками, представителями СМИ, деятелями культуры и другими приглашенными, которые затаились в ожидании. Среди них была и полпред президента по Северо-Западу Александр Гуцан, и певица Диана Гурская, которая приехала поздравить своего друга со столь важным событием.

- Сегодня для меня очень волнительный день. Я не излагал свою предвыборную программу, а просто делала все, чтобы решить проблемы жителей Мурманской области, - обратился к собравшимся Андрей Чибис. - Самое страшное для нас - это отток людей. Если северяне и дальше продолжат уезжать, то область превратится в регион вахтовиков. Основная задача на ближайшие десять лет - переломить вот этот тренд. Изменить жизнь к лучшему! За это я приношу свою присягу. Клянусь верно служить населению Мурманской области!

Первыми поздравили Андрея Владимировича со вступлением в должность супруга Евгения и дочь Елизавета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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