В Териберке на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:31 2019-09-27T12:38:04+03:00

Огнеборцы справились с пламенем за 18 минут, но спасти северянина не удалось

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Курить в постели – вредно для здоровья вдвойне. Во-первых, сигареты в принципе отравляют ваш организм, а во-вторых, безобидный огонек вполне может перерасти в пожар со всеми вытекающими последствиями. В этой прописной истине на собственном опыте убедился 51-летний житель Териберки.

- Сообщение о возгорании в доме №14 по улице Пионерской в Териберке поступило в 22:53 26 сентября. На месте пожара работали четыре огнеборца и одна единица технике. О ликвидации возгорания сообщили уже в 23:11. Огонь повредил диван, пол и полностью закоптил квартиру, - сообщают в МЧС по Мурманской области.

Однако в квартире пожарных ждал еще один неприятный сюрприз – на обгоревшем диване лежал мужчина, не подававший признаков жизни.

- По факту обнаружения тела мужчины начата процессуальная проверка. Погибшим оказался 51-летний местный житель, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина.- По предварительной информации, очагом возгорания был диван. Скорее всего, причиной пожара стала не потушенная сигарета.

Но точно это удастся выяснить после того, как будут получены результаты всех экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU