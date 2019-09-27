2019-09-27T11:39:11+03:00
Общество

В Полярных Зорях экспериментируют с раздельным сбором мусора

По Мурманской области зашагает мусорная реформа
Елена ЧУМАКОВА
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В Полярных Зорях мусор уже второй месяц собирают мусор раздельно.В Полярных Зорях мусор уже второй месяц собирают мусор раздельно.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Чиновники не оставляют надежду привить северян культуру обращения с отходами. После того, как все более или менее привыкли к отдельным квитанциям за вывоз мусора, а из Териберки вывезли десятилетнюю свалку, чиновники решили продолжить мусорную реформу.

- В регионе в сегменте обращения с твердыми коммунальными отходами формируется циркулярная экономика. В том числе речь идет об уменьшении доли захоронения отходов и переработке вторичного сырья, - рассказывают в мурманском филиале Управления отходами. – Так, например, с августа в Полярных Зорях реализуется пилотный проект по раздельному сбору мусор. Этот опыт в ближайшее время будет применен во все области.

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос и установки в региональной торговой сети пандоматов для приема пластиковых бутылок. Только вдумайтесь: из крышек после переработки сделают дизельное топливо, а сами бутылки превратят в гранулы, из которых произведут новые, правда, для технических нужд. Единственное – бутылки из-под бытовой химии и растительного масла не годятся пока для вторсырья.

Правда, не все северяне готовы принять мусорную реформу. В Молочном, например, еще в июле установили новую контейнерную площадку, но местные жители продолжают выкидывать мусор в привычные места. Помимо просветительской работы в поселке теперь проходят и рейды, в ходе которых виновных штрафуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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