В Мурманске пройдет научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы: язык мышления»
В субботу, 28 сентября, информационный центр по атомной энергии Мурманска проведет научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы: язык мышления». Встреча посвящена взаимному влиянию мышления и языка. На мероприятии выступят преподаватели Мурманского государственного арктического университета.
- Разобраться в когнитивной лингвистке (направление в науке, которое изучает связь языка и мышления - Ред.) и узнать о ее связи с квантовой физикой поможет заведующая кафедрой иностранных языков МАГУ, доктор филологических наук Светлана Виноградова. А кандидат психологических наук Ольга Тузова поведает о загадочном «эффекте суффикса» и «бритве Оккама», когнитивных искажениях и ловушках мышления, - рассказывают в министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
Также, инженер-программист, координатор «Общества скептиков» в Мурманске Евгений Кузнецов прочтет свою лекцию о том, как менялся язык науки и как семиклассники стали с успехом решать сложные задачи, доступные раньше лишь мудрецам.
Ток-шоу состоится в гастробаре «Мех» на улице Воровского, 5/23. Начало в 18.00. Предварительно нужно зарегистрироваться по телефону 60-00-78.
ИСТОЧНИК KP.RU