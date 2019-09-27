2019-09-27T11:02:54+03:00
Общество

В Мурманске пройдет научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы: язык мышления»

Все желающие смогут узнать о тонкостях когнитивной лингвистики, ловушках мышления и многом другом
Наталья ЛОБАНОВА
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Рассказывать об интересных аспектах науки слушателям будут преподаватели МАГУ и инженер-программист из Мурманска. Фото: Правительство Мурманской областиРассказывать об интересных аспектах науки слушателям будут преподаватели МАГУ и инженер-программист из Мурманска. Фото: Правительство Мурманской области
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В субботу, 28 сентября, информационный центр по атомной энергии Мурманска проведет научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы: язык мышления». Встреча посвящена взаимному влиянию мышления и языка. На мероприятии выступят преподаватели Мурманского государственного арктического университета.

- Разобраться в когнитивной лингвистке (направление в науке, которое изучает связь языка и мышления - Ред.) и узнать о ее связи с квантовой физикой поможет заведующая кафедрой иностранных языков МАГУ, доктор филологических наук Светлана Виноградова. А кандидат психологических наук Ольга Тузова поведает о загадочном «эффекте суффикса» и «бритве Оккама», когнитивных искажениях и ловушках мышления, - рассказывают в министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Также, инженер-программист, координатор «Общества скептиков» в Мурманске Евгений Кузнецов прочтет свою лекцию о том, как менялся язык науки и как семиклассники стали с успехом решать сложные задачи, доступные раньше лишь мудрецам.

Ток-шоу состоится в гастробаре «Мех» на улице Воровского, 5/23. Начало в 18.00. Предварительно нужно зарегистрироваться по телефону 60-00-78.

ИСТОЧНИК KP.RU

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