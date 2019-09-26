До восьми лет лишения свободы грозит мурманчанину, укравшему 250 рублей
Северянин надумал раздобыть легкие деньги, решив, что окажется безнаказанным. Но даже за кражу небольшой суммы денег его может ждать приличный срок.
Мужчина напал на мурманчанку в подъезде одного из домов по Ледокольному проезду. Злоумышленник набросился на 42-летнюю женщину со спины и, угрожая лишить ее жизни, потребовал у местной жительницы все имеющиеся деньги. Северянка испугалась и покорно отдала свою сумку преступнику. Он вытащил из кошелька 250 рублей и скрылся.
- После звонка мурманчанки в отдел полиции стражи порядка прибыли на место преступления. Вскоре выяснилось, что правонарушитель отправился в ближайший магазин и на украденные деньги купил спиртное. Полицейские посмотрели запись с камер видеонаблюдения в торговой точке и установили личность нападавшего, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Мужчину вскоре задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за разбои и грабежи, безработный 34-летний мурманчанин. Свою вину он признал.
В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». Теперь злоумышленнику светит до восьми лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU