2019-09-26T17:16:15+03:00
Происшествия

До восьми лет лишения свободы грозит мурманчанину, укравшему 250 рублей

Безработный рецидивист свою вину признал
Наталья ЛОБАНОВА
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Преступник напал на женщину, потребовав все имеющиеся у нее деньги.Преступник напал на женщину, потребовав все имеющиеся у нее деньги.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Северянин надумал раздобыть легкие деньги, решив, что окажется безнаказанным. Но даже за кражу небольшой суммы денег его может ждать приличный срок.

Мужчина напал на мурманчанку в подъезде одного из домов по Ледокольному проезду. Злоумышленник набросился на 42-летнюю женщину со спины и, угрожая лишить ее жизни, потребовал у местной жительницы все имеющиеся деньги. Северянка испугалась и покорно отдала свою сумку преступнику. Он вытащил из кошелька 250 рублей и скрылся.

- После звонка мурманчанки в отдел полиции стражи порядка прибыли на место преступления. Вскоре выяснилось, что правонарушитель отправился в ближайший магазин и на украденные деньги купил спиртное. Полицейские посмотрели запись с камер видеонаблюдения в торговой точке и установили личность нападавшего, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Мужчину вскоре задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за разбои и грабежи, безработный 34-летний мурманчанин. Свою вину он признал.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». Теперь злоумышленнику светит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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