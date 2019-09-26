2019-09-26T16:17:03+03:00
Звезды

На Российско-финляндском культурном форуме свой проект представит музыкальная школа Апатитов

Жители Заполярья покажут свои мастер-классы и проведут творческие встречи с концертами
Наталья ЛОБАНОВА
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Северяне планируют реализовать свой замысел совместно с финским композитором. Фото: gov-murman.ru.Северяне планируют реализовать свой замысел совместно с финским композитором. Фото: gov-murman.ru.
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Делегация из Мурманской области отправилась на XX Российско-финляндский культурный форум, который проходит с 26 по 29 сентября в Туле.

На мероприятие прибыли деятели культуры и представители региональных властей из разных регионов Финляндии и России. Кольский край на форуме представят сотрудники апатитской детской музыкальной школы и кировского Дворца культуры, работники общественной организации «Друзья Финляндии», а также заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая.

- Детская музыкальная школа имени Л. М. Буркова из Апатитов привезла сюда проект «Детство, музыка и дружба». Он включает в себя творческие встречи, концерты и мастер-классы. Организаторы собираются реализовать его в содружестве с финским композитором Харри Вессманом, который постоянно участвует в разных культурных форумах, - сообщают в комитете по культуре и искусству.

Помимо переговоров по проектам, на масштабном культурном мероприятии пройдут пленарные заседания, тематические семинары-секции «Музыка, танец, театр», «Визуальное искусство и ремесло», «Библиотечное дело, литература и образование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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