2019-09-27T09:10:12+03:00
Общество

Депутаты Мурманской областной Думы изменили законодательство о переезде с Крайнего Севера

Новшества касаются пособий на перевозку багажа
Мария ПАШЕНКОВА
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Бюджетники с Крайнего Севера теперь смогут в большем объеме получать компенсацию за переезд.Бюджетники с Крайнего Севера теперь смогут в большем объеме получать компенсацию за переезд.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Северяне, которые переезжают с Крайнего Севера, могут рассчитывать на пособия от государства. Но не всегда их можно получить легко. Отдельные сложности оказалось возможно изменить только после изменения в законодательстве.

В частности, депутаты облдумы решили вычеркнуть некоторые моменты из областного закона "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера".

Например, из него убрали пункт, по которому при невозможности проезда железнодорожным транспортом оплата проезда и провоза багажа производится, кроме того, по тарифам воздушного, водного и (или) автомобильного транспорта от ближайшей железнодорожной станции. Также для северян сняли ограничения на возмещение стоимости перевозки багажа, которые ранее были вписаны в рамки тарифов железнодорожного транспорта.

Председатель комитета по труду и занятости населения Мурманской области Константин Бережный объяснил, почему нужны были такие поправки. Так, из-за особенностей работы железной дороги - закрытия одной из станций - невозможно взять справку для компенсации стоимости перевоза багажа. И вещи приходится возить не в пятитонном контейнере, а двадцатитонном. Стоит это почти 70 тысяч рублей до Санкт-Петербурга. Если воспользоваться услугами компаний с автотранспортом - то 40 тысяч рублей. И без изменений в законодательстве северяне могли вернуть лишь половину этой суммы.

Отмечается, что компенсацией могут воспользоваться только бюджетники Крайнего Севера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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