В Мурманской области расширили список тех, кто может рассчитывать на помощь от государства при установке зубных протезов

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-27T09:58:56+03:00

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Еще летом стало известно, что готовятся изменения в региональный закон "О предоставлении социальной услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан".

И наконец осенью стало известно, что депутаты областной Думы одобрили все поправки, которые помогут северянам в непростом и финансово затратном дел.

Так, было предложено расширить перечень тех, кто может рассчитывать на государственную поддержку при протезировании. Как сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, теперь это не только ветераны Великой отечественной войны, но и сотрудники органов внутренних дел, нацгвардии, уголовно-розыскной системы, госслужащие и другие, кто получил инвалидность или контузии по роду деятельности.

По данным Пенсионного фонда, таких в Мурманской области уже 67 человек. В 2020 году на социальную услугу надо выделить из регионального бюджета 1,1 миллиона рублей, в 2021-м - почти 1,3 миллиона рублей. Уже в этом году будет разрабатываться порядок предоставления такой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU