В мурманском магазине нашли «паленый» алкоголь
Не все торговые точки заполярной столицы оказываются чисты перед законом. Так, прокуратура города Мурманска проверила магазин «Лида» на Кольском проспекте, в котором продают алкогольную продукцию.
Здесь правоохранительные органы выявили множество нарушений законодательства, связанных с торговлей алкоголем, в том числе пивом, пивными напитками. Как оказалось, на них нет документов, подтверждающих легальность.
- Отсутствие документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции, ставит под сомнение ее качество. Это может угрожать жизни и здоровью потребителей – сообщают в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.
В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.16 КоАП РФ. Собственнику магазина грозит штраф до 300 тысяч рублей.
Сейчас исполнительное производство направлено в Арбитражный суд Мурманской области для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU