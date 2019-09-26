2019-09-26T14:47:09+03:00
Общество

В мурманском магазине нашли «паленый» алкоголь

На некоторые спиртные напитки документов попросту не было
Наталья ЛОБАНОВА
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Собственнику «Лиды» светит штраф до 300 тысяч рублей.Собственнику «Лиды» светит штраф до 300 тысяч рублей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Не все торговые точки заполярной столицы оказываются чисты перед законом. Так, прокуратура города Мурманска проверила магазин «Лида» на Кольском проспекте, в котором продают алкогольную продукцию.

Здесь правоохранительные органы выявили множество нарушений законодательства, связанных с торговлей алкоголем, в том числе пивом, пивными напитками. Как оказалось, на них нет документов, подтверждающих легальность.

- Отсутствие документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции, ставит под сомнение ее качество. Это может угрожать жизни и здоровью потребителей – сообщают в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.16 КоАП РФ. Собственнику магазина грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Сейчас исполнительное производство направлено в Арбитражный суд Мурманской области для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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