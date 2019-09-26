2019-09-26T15:49:15+03:00
Общество

Прожиточный минимум пенсионеров в Мурманской области составит в 2020 году 14354 рубля

Это потребует дополнительных денег из бюджета
Мария ПАШЕНКОВА
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Депутаты решили вопрос с пенсионерами, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума.Депутаты решили вопрос с пенсионерами, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На заседании Мурманской областной Думы от 26 сентября парламентарии рассмотрели изменения в статью 2 закона Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к пенсии".

Так, с 2020 году прожиточный минимум для заполярных пенсионеров составит 14 354 рубля. Это необходимо для того, чтобы северяне получали более высокую пенсию.

- У нас есть категория граждан, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума. Чтобы избежать этой несправедливости, мы своим законом устанавливаем прожиточный минимум для неработающих пенсионеров, чтобы доплачивать им. Со следующего года прожиточный минимум для этой категории граждан будет увеличен на 1680 рублей, - сообщила на заседании комитета по социальной политике и охране здоровья депутат Надежда Максимова.

Парламентарии одобрили изменения в закон даже с учетом того, что они потребуют увеличения до 70% субсидии из бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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