2019-09-26T15:48:26+03:00
Общество

В Мурманской области преступникам запретят жить в квартирах детей-сирот и оставшихся без попечения родителей

За такое новшество проголосовали депутаты областной Думы
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Преступникам, совершим тяжелые правонарушения, не дадут жить в квартирах детей-сирот. Фото: архив "КП"Преступникам, совершим тяжелые правонарушения, не дадут жить в квартирах детей-сирот. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

26 сентября состоялось первое после летних каникул заседание Мурманской областной Думы. На повестке дня было 22 вопроса. В том числе изменения

Сейчас закон прописывает, при каких условиях признается невозможным проживание в квартирах по договорам социального найма либо находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Например, если есть определенные тяжелые хронические заболевания, помещения признаны непригодными для жизни. Также нельзя в них находиться постоянно усыновителям, если усыновление было отменено.

Депутаты решили, что перечень таких факторов стоит расширить. В частности, в законе пропишут, что проживание в квартирах детей-сирот будет невозможно, если в них также будут жить преступники.

Правда, не все, а кто совершил действительно серьезные правонарушения. Это преступления против половой неприкосновенности и половой свободы, тяжкие против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства (кроме клеветы и незаконной госпитализации в психиатрические медучреждения), против семьи и несовершеннолетних. Также в персоны нон-грата попадут те, кто нарушает общественный порядок, в том числе и экстремисты и террорист.

Есть и исключение - выгонять не будут, если человека реабилитируют.

Органы опеки, если узнают, что такие личности живут в квартире, смогут принимать резкие решения. Законопроект отправлен врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису на подписание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До восьми лет лишения свободы грозит мурманчанину, укравшему 250 рублей
На Российско-финляндском культурном форуме свой проект представит музыкальная школа Апатитов
Прожиточный минимум пенсионеров в Мурманской области составит в 2020 году 14354 рубля
Сотрудникам Мурманского морского пароходства, которые месяцами не видели зарплату, вернули долг
В Мурманске появились граффити на пленке
В мурманском магазине нашли «паленый» алкоголь
В Мурманске муж пытался отрезать жене волосы, а та ударила его ножом
Завершены поиски пропавшей в Мурманске 12-летней Милены Панченко
Жители Мурманской области выйдут на климатический протест
Под суд пойдет заместитель начальника Мурманского лесничества, продавший на дрова 600 кубов северного леса
Горевший в Тромсё мурманский траулер перевернулся и затонул
В Мурманске открылись доврачебные кабинеты окулиста
Новым главой Мурманска стал Андрей Сысоев
В колонии в Мурманске начали жарить наггетсы и чебуреки
В Мурманске спасли двух собак и кошку, запертых в съемной квартире
Капитан "Сборной Снежногорска" КВН рассказал, какой онкологический диагноз поставили его жене
В Апатитах вандалы перекрасили «Золотую рыбку» в красный
В Мурманске пропала 12-летняя Милена Панченко
В Кандалакше подростки избили 11-летнего школьника
В ближайшие дни в небе над Мурманской областью ждут мощное северное сияние
Марину Ковтун исключили из состава Морской коллегии при правительстве РФ