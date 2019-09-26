В Мурманской области преступникам запретят жить в квартирах детей-сирот и оставшихся без попечения родителей

СЕГОДНЯ 16:38 2019-09-26T15:48:26+03:00

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26 сентября состоялось первое после летних каникул заседание Мурманской областной Думы. На повестке дня было 22 вопроса. В том числе изменения

Сейчас закон прописывает, при каких условиях признается невозможным проживание в квартирах по договорам социального найма либо находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Например, если есть определенные тяжелые хронические заболевания, помещения признаны непригодными для жизни. Также нельзя в них находиться постоянно усыновителям, если усыновление было отменено.

Депутаты решили, что перечень таких факторов стоит расширить. В частности, в законе пропишут, что проживание в квартирах детей-сирот будет невозможно, если в них также будут жить преступники.

Правда, не все, а кто совершил действительно серьезные правонарушения. Это преступления против половой неприкосновенности и половой свободы, тяжкие против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства (кроме клеветы и незаконной госпитализации в психиатрические медучреждения), против семьи и несовершеннолетних. Также в персоны нон-грата попадут те, кто нарушает общественный порядок, в том числе и экстремисты и террорист.

Есть и исключение - выгонять не будут, если человека реабилитируют.

Органы опеки, если узнают, что такие личности живут в квартире, смогут принимать резкие решения. Законопроект отправлен врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису на подписание.

ИСТОЧНИК KP.RU