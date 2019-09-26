Жители Мурманской области выйдут на климатический протест
В эту пятницу, 27 сентября, в столице Заполярья начнутся массовые климатические протесты. Школьники, студенты и все неравнодушные северяне планируют выйти к памятнику Жертвам Интервенции на Ленинградской улице в 12.00, чтобы выразить свою позицию, связанную с климатическими катастрофами и глобальным потеплением.
- Мероприятие организуется молодежным движением Fridays For Future. Проект также поддерживают волонтеры Greenpeace из разных регионов. Подобные акции пройдут в 20 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, - сообщают в Greenpeace.
Климатические пикеты поддерживают молодую активистку из Швеции Грету Тунберг, которая 23 сентября выступила с эмоциональной речью в ООН. На саммите школьница обвинила политиков в том, что они не обращают внимания на проблему глобального потепления, чем отнимают будущее у миллионов людей.
ИСТОЧНИК KP.RU