Жители Мурманской области выйдут на климатический протест

СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-26T13:44:30+03:00

Молодежь выйдет на подобные пикеты не только в заполярной столице, но и во многих других российских городах.

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В эту пятницу, 27 сентября, в столице Заполярья начнутся массовые климатические протесты. Школьники, студенты и все неравнодушные северяне планируют выйти к памятнику Жертвам Интервенции на Ленинградской улице в 12.00, чтобы выразить свою позицию, связанную с климатическими катастрофами и глобальным потеплением.

- Мероприятие организуется молодежным движением Fridays For Future. Проект также поддерживают волонтеры Greenpeace из разных регионов. Подобные акции пройдут в 20 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, - сообщают в Greenpeace.

Климатические пикеты поддерживают молодую активистку из Швеции Грету Тунберг, которая 23 сентября выступила с эмоциональной речью в ООН. На саммите школьница обвинила политиков в том, что они не обращают внимания на проблему глобального потепления, чем отнимают будущее у миллионов людей.

ИСТОЧНИК KP.RU