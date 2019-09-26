2019-09-26T14:59:39+03:00
Общество

Завершены поиски пропавшей в Мурманске 12-летней Милены Панченко

Ранее в областном центре нашли 14-летнюю Евгению Затепягину
Мария ПАШЕНКОВА
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Следвоатели выяснили, где пропадает девушка. Фото: МурманСпасСледвоатели выяснили, где пропадает девушка. Фото: МурманСпас
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24 сентября 12-летняя Милена Панченко ушла из Мурманского Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, что находится на улице Старостина, 91.

На поиски девочки ушли почти сутки. К счастью, с ней все хорошо.

- Местонахождение Панченко Милены установлено, также установлено, что каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Наталия Тростина.

Ранее в Мурманске искали 14-летнюю Евгению Затепягину. Она ушла из дома вечером 23 числа.

- В настоящее время она находится дома, вернулась вчера самостоятельно. Каких-либо преступлений против жизни и здоровья в отношении девушки не совершалось, - уточнила Наталия Тростина.

Напомним, с марта в Мурманской области ищут 13-летнюю Милену Феофилактову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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