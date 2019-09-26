Завершены поиски пропавшей в Мурманске 12-летней Милены Панченко
24 сентября 12-летняя Милена Панченко ушла из Мурманского Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, что находится на улице Старостина, 91.
На поиски девочки ушли почти сутки. К счастью, с ней все хорошо.
- Местонахождение Панченко Милены установлено, также установлено, что каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Наталия Тростина.
Ранее в Мурманске искали 14-летнюю Евгению Затепягину. Она ушла из дома вечером 23 числа.
- В настоящее время она находится дома, вернулась вчера самостоятельно. Каких-либо преступлений против жизни и здоровья в отношении девушки не совершалось, - уточнила Наталия Тростина.
Напомним, с марта в Мурманской области ищут 13-летнюю Милену Феофилактову.
ИСТОЧНИК KP.RU