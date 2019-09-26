В Мурманске открылись доврачебные кабинеты окулиста

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-26T12:40:31+03:00

В доврачебном кабинете медсестра проведет нужный осмотр и при необходимости направит к врачу-офтальмологу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Со 2 сентября в двух филиалах поликлиники № 2 (бывшие поликлиники № 5 и № 7) Мурманска начал работать кабинет доврачебного офтальмологического приема. Пациентов принимает медсестра окулиста. Преимущество такого обследования в том, что не нужна предварительная запись.

- Мурманчане, которые не получили талон к врачу офтальмологу, могут обратиться в этот кабинет. Там медсестра проведет осмотр, определит остроту и поля зрения, измерит внутриглазное давление и при наличии показаний направит к доктору или к нужному специалисту, а при необходимости оформит и направление на госпитализацию, - рассказывают «КП» в Мурманской городской поликлинике № 2.

Перед посещением кабинета нужно обратиться в регистратуру с полисом и паспортом.

Помимо этого, с 1 августа во всех филиалах этой поликлиники открыты кабинеты выписки рецептов на базе отделения неотложной помощи. Пациенты, которые не смогли попасть на прием к лечащему врачу, могут выписать рецепты для лечения хронических заболеваний у фельдшера. Кабинеты работают по будням по адресам: проспект Кольский, 149а, улица Морская, 9 и улица Полярной Дивизии, 3.

ИСТОЧНИК KP.RU