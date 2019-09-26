2019-09-26T12:36:56+03:00
Общество

В колонии в Мурманске начали жарить наггетсы и чебуреки

А в следующем году планируют и лепить пельмени
Елена МОЛОДЦОВА
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Пицца - одно из популярнейших блюд у осужденных. Фото: УФСИН по Мурманской областиПицца - одно из популярнейших блюд у осужденных. Фото: УФСИН по Мурманской области
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Пироги осетинские, самса, беляши, шаурма, наггетсы – вот лишь краткий перечень того, чем могут теперь лакомиться осужденные исправительной колонии № 17 и СИЗО-1. Все эти яства, разумеется, входят не в основное меню учреждений, а продаются в магазинах при них.

- С недавнего времени при ИК-17 работает цех по производству кулинарных изделий. В меню боле 20 позиций, на которые оформлены все необходимые документы: технические условия, протоколы испытаний продукции и декларации соответствия. Цех работает по предварительному заказу, чтобы блюда были с пылу с жару, а производство - безотходным, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Сделать заказ осужденные могут накануне вечером, а утром уже получить любимое блюдо. Пока наибольшим спросом среди подопечных исправительных учреждений пользуются пицца с курицей, курица гриль, шаурма и чебуреки с мясом. К слову, в ИК-17 на достигнутом решили не останавливаться и в следующем году расширить перечень изготавливаемой продукции.

- Уже получена вся разрешительная документация на производство замороженных пельменей из свинины и говядины в соответствии с ГОСТом, есть предварительное соглашение на поставку 2,4 тонны этого полуфабриката для одной из организаций, - говорят о перспективах в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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