В Мурманске спасли двух собак и кошку, запертых в съемной квартире

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-26T12:46:12+03:00

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Съемная квартира по соседству – это всегда лотерея: жильцы могут быть тихими, а могут стать головной болью для всего подъезда. Именно так и произошло в дома № 13 по улице Трудовые Резервы в Мурманске, где жилплощадь сдавали хозяева, проживающие за пределами области.

- Смена жильцов происходила не часто: были, конечно, тихие и спокойные, но были и музыкальные концерты по ночам. Но это, как оказалось, только цветочки, - рассказывает мурманчанка Юлия Супрунюк-Иванова. – Пару недель назад по ночам нас стал будить громкий лай и вой, доносившиеся из сдаваемой квартиры. Через несколько дней мы поняли, что животных просто бросили взаперти без еды и воды.

Жильцы обратились в полицию, но вызволить узников удалось только через несколько дней. К тому времени мурманчане смогли выяснить, что девушка, снимавшая квартиру, взяла на передержку двух собак и кошку, закрыла их и исчезла, теперь ее ищет полиция. Оголодавших и обессиленных животных на новую, куда более ответственную, передержку помогла пристроить руководитель приюта для бездомных животных Мурманска Оксана Анчишкина. А жильцы дома № 13 по улице Трудовые Резервы, наконец, могут спать спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU