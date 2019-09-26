В Апатитах вандалы перекрасили «Золотую рыбку» в красный

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-26T13:00:27+03:00

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Ломать, как говорится, не строить! Вот и в Апатитах нашлись неизвестные, у кого руки чешутся, а как применить их с пользой, неизвестно, и потому остается только пакостить. Жителей улицы Дзержинского осенним днем ждал неприятный сюрприз – полюбившаяся всем «Золотая рыбка» оказалась закрашенной красной краской.

- Обидно, конечно, но ожидаемо, - делится своей реакцией на дело рук вандалов автор арт-объекта Никита Безматерных. – Это не первый раз и, думаю, не последний. Зарплату получу – пойду восстанавливать. Не бросать же начатое из-за нескольких, как бы помягче сказать, неразумных граждан! Нужно продолжать! И потихоньку народ привыкнет к той мысли, что что-то красивое на улице – это нормально и хорошо, и не нужно оставлять на этом свой след.

Восстановление «Золотой рыбки» обойдется местному кузнецу в 1500 рублей и два часа личного времени. Кстати, именно последнее Никите и жалко больше всего. Ведь у него есть новые проекты и есть соратники, готовые помогать в их реализации.

- Не ждите чуда – чудите сами! – призывает Никита Безматерных.

ИСТОЧНИК KP.RU