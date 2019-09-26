В Кандалакше подростки избили 11-летнего школьника

СЕГОДНЯ 09:04 2019-09-26T09:04:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Наступил новый учебный год, а вслед за ним не заставил себя долго ждать и очередной случай подростковой жестокости. Напомним, осенью прошлого года следователям пришлось возбудить сразу несколько уголовных дел по детским дракам: это и избиение школьницы девочками за то, что написала «чужому» мальчику, и издевательства над подростком-инвалидом в Абрам-Мысе. И вот теперь в поле зрения правоохранителей Кандалакша.

- Около 15:00 24 сентября в районе детской поликлиники четверо подростков избили 11-летнего сына моей коллеги, который шел со школы домой. Результат – перелом руки со смещением. Сейчас ребенок находится в Мурманске в больнице. Очевидцев прошу откликнуться! – сообщила о случившемся Виктория Панкрушева.

Правда, пока никто из свидетелей не откликнулся, а пользователи между тем недоумевают, как такое могло произойти среди бела и остаться незамеченным. Теперь во всех обстоятельствах этого инцидента будут разбираться следователи. Следственный комитет по Мурманской области уже начал процессуальную проверку по факту публикации в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU