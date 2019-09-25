2019-09-25T15:39:15+03:00
Общество

Мурманской области обещают "бабье лето"

До конца сентября в регионе будет тепло
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области до конца сентября обещают потепление.В Мурманской области до конца сентября обещают потепление.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Начало сентября выдалось на загляденье: теплое и солнечное. Правда, в середине первого осеннего месяца вернулись холода и дожди, а потом на полуострове и вовсе выпал снег. Пусть в городах он растаял, но в Хибинах лежит до сих пор.

Северяне вздыхали, что остались без "бабьего лета". Но, кажется, зря. Синоптики обещают, что скоро станет теплее.

- С 26 сентября на наш регион ожидается распространение области повышенного атмосферного давления и поступление теплых воздушных масс с Северной Атлантики. В ночные часы на основной части территории ожидаются положительные температура воздуха, в дневные - воздух в отдельных районах прогреется до +8+10 градусов. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. По предварительному прогнозу такая погода сохранится до 30 сентября, - рассказали в гидрометцентре Мурманской области.

Ранее в УГИБДД региона посоветовали водителям подумать о зимней резине, ведь участились аварии на скользких из-за заморозков дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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