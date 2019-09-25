Пятно на репутации: В веткомитет Мурманской области подкинули пять щенков в коробке, якобы от зоозащитников

СЕГОДНЯ 15:06 2019-09-25T14:54:55+03:00

Этих крошек подкинули в комитет по ветеринарии с требованием навести порядок в работе ЦВСЖ. Фото: "Дом с хвостом"

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В последнее время внимание общественности все время приковано к зоозащитникам: то догхантер им войну объявит, устроив шокирующий перформанс на капоте машины, то щенков чиновникам подкинут от их имении. Именно последнее и сделали неизвестные под конец рабочего дня 23 сентября.

- Сотрудники комитета по ветеринарии Мурманской области, выходящие с работы, увидели в холле небольшую коробку с пищащими в ней пятью щенками. К «сюрпризу» прилагалась записка с требованием навести порядок в работе Мурманского «Центра Временного Содержания Животных», сотрудники которого не получают зарплату. В конце значилась подпись «Зооволонтеры», - рассказывает руководитель мончегорского общественного приюта «Дом с хвостом» Елена Дебеляк.

Собственно говоря, цель была достигнута – чиновники, действительно, решили, что подкидыши – дело рук волонтеров.

- Никогда настоящий зоозащитник не опустится до того, чтобы ради собственных интересов и шантажа, рискуя маленькими жизнями, подбрасывать их в коробке кому-либо! Позор таким людям и наше всеобщее презрение! Кончено, эта история легла пятном на репутацию волонтеров Мурманской области, - возмущается Елена Дебеляк.

Чиновники отвезли щенков в ветклинику, где о них и узнали зоозащитники. Уже сегодня подкидыши отправятся в «Дом с хвостом». Там о них позаботятся и постараются устроить их дальнейшую судьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU