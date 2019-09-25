2019-09-25T14:21:07+03:00
Общество

Google назвал Мурманск поселком городского типа

Северяне восприняли новость как пророчество
Елена ЧУМАКОВА
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Поисковик так и не определился со статусом Мурманска. Фото: GoogleПоисковик так и не определился со статусом Мурманска. Фото: Google
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Самый большой город мире за полярным кругом вдруг превратился вполне обычный поселок городского типа. Правда, пока только на Google. Неприятное изменение в статусе подметили внимательные северяне.

Надо отдать должное, что сам поисковик до конца так и не определился считать ли Мурманск городом или все же поселком городского типа. На одной странице соседствуют оба статуса. Кстати, сами северяне восприняли сбой в системе с юмором, правда, несколько черным.

- К тому и идет. Google не обманешь, - прокомментировала новость Ольга Жуманова.

Другие отклики были в таком же стиле: «мыслят с перспективой» и «недалеко от правды».

Правда, стоит отметить, что остальных городов Мурманской области этот сбой не коснулся – их статус поисковик не стал менять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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