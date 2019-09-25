Google назвал Мурманск поселком городского типа
Самый большой город мире за полярным кругом вдруг превратился вполне обычный поселок городского типа. Правда, пока только на Google. Неприятное изменение в статусе подметили внимательные северяне.
Надо отдать должное, что сам поисковик до конца так и не определился считать ли Мурманск городом или все же поселком городского типа. На одной странице соседствуют оба статуса. Кстати, сами северяне восприняли сбой в системе с юмором, правда, несколько черным.
- К тому и идет. Google не обманешь, - прокомментировала новость Ольга Жуманова.
Другие отклики были в таком же стиле: «мыслят с перспективой» и «недалеко от правды».
Правда, стоит отметить, что остальных городов Мурманской области этот сбой не коснулся – их статус поисковик не стал менять.
ИСТОЧНИК KP.RU