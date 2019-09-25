2019-09-25T12:51:05+03:00
Дом. Семья

Кировчанка выкинула 16-летнего пса на улицу, заявив зоозащитникам, что он умер

Теперь Макс будет доживать свой век в мурманском приюте
Елена МОЛОДЦОВА
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16-летний Макс оказался никому не нужен на старость лет. Фото: Приют для бездомных животных г. Мурманск16-летний Макс оказался никому не нужен на старость лет. Фото: Приют для бездомных животных г. Мурманск
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Под старость лет судьба этого удивительно добродушного пса по кличке Макс сделала головокружительный кульбит, толкнув животное на грань гибели. Всю свою жизнь он прожил в Кировске, а теперь вынужден был перебраться в областной центр.

- В январе этого «золотого» 16-летнего пса сбила машина. Так он попал под опеку местных волонтеров из группы «Хибинский бродяга». Его хозяйка задала единственный вопрос, сколько будет стоить усыпление. Правда, пока Макса выхаживали зоозащитники, женщина прочитала о себе много нелестных слов и в итоге забрала собаку домой. К тому же, желающих даже временно приютить старого пса не оказалось, - рассказывает руководитель приюта для бездомных животных Мурманска Оксана Анчишкина.

Но под крылышком своей хозяйки Макс прожил недолго. Уже через пару месяцев пса заметили бродящим по улицам Кировска. А потом хозяйка и вовсе сообщила, что Макс умер. Но около месяца назад собака «восстала из мертвых» и появилась на улицах города. И у Оксаны Львовны не выдержало сердце, и она решила, несмотря на свою загруженность предоставить старому животному кров.

- Макса привезли еле стоящим на ногах. Он оказался совершенно прекрасным псом: красивым, добрым и чутким. Правда, с небольшим наборов недугов, но с ними мы поборемся. Искренне надеюсь на вашу помощь, - говорит Оксана Анчишкина.

Помочь приюту в покупке лекарств и лечебных кормов для Макса можно, переведя посильную сумму на карту Сбербанка 63900241 9010178684, которая привязана к телефону 89215140195.

ИСТОЧНИК KP.RU

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