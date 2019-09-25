На острове Кун под Оленегорском ищут рыбака

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-25T12:06:37+03:00

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Хоть зима и близко, а сезон поисков навернувшихся из леса рыбаков и грибников еще в разгаре. Под Оленегорском ищут сразу двух любителей поудить рыбку. Напомним, с 4 сентября на Колозере ведутся поиски 64-летнего Василия Лихогляда, но пока кроме пустой лодки найти других следов пенсионера не удалось. А тем временем, тревогу забила супруга 36-летнего мончегорца Михаила Панкратова.

- Муж уехал на рыбалку на остров Кун, что недалеко от станции Рудный под Оленегорском. С 16 сентября от него нет никаких вестей, - пишет в соцсетях Любовь Панкратова. – Михаил был одет в темно-синие джинсы, черные болотные сапоги и темную кофту.

Рост пропавшего рыбака 176 сантиметров, серые глаза и русые волосы. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о его местоположении, просим сообщить по телефону 8-953-300-53-63.

ИСТОЧНИК KP.RU