2019-09-25T11:30:17+03:00
Здоровье

В Мурманской области хотят внедрить систему распознавания речи, которая сократит время приема пациентов у врачей

Ожидается, что новая технология ускорит процесс на 20-30%
Ника СВЕТЛОВА
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Прием пациентов у заполярных врачей хотят сделать быстрее и эффективнее. Фото: архив "КП"Прием пациентов у заполярных врачей хотят сделать быстрее и эффективнее. Фото: архив "КП"
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О том, что здравоохранению Мурманской области нужна реанимация, врио губернатора Андрей Чибис заявил сразу, как прибыл в регион после назначения на новую должность. Не случайно тогдашний профильный министр Валерий Перетрухин стал первым, кто покинул правительство.

За неполные полгода на заполярную медицину нашли дополнительные деньги, больницы стали получать новое оборудование, в них приехали работать новые специалисты, а в МАГУ теперь учат на врачей.

Правда, проблем в здравоохранении хоть отбавляй. Так, одна их них, которая мучает и медработников, бумажная волокита, когда большая часть времени приема уходит не на осмотр пациента и назначение лечения, а на оформление разных документов. И, кажется, в правительстве нашли эффективный способ, как с этим бороться.

Андрей Чибис встретился с представителями Центра речевых технологий. Здесь занимаются система в сфере биометрии, высококачественной записи, обработки и анализа аудио-видео информации, синтеза и распознавания речи.

- Договорились с коллегами из о совместном проекте повышения эффективности нашей медицины и развития сервиса «Наш Север» - ему очевидно нужен голосовой помощник, который сделает сервис более удобным для нашего старшего поколения. Из примеров эффекта таких решений - за счет распознавания речи можно на 20-30-% сократить время одного пациента, так как врач не будет отвлекаться на заполнение документации, - сообщил врио губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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