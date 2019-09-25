2019-09-25T09:24:09+03:00
Общество

Наполовину аварийным домом на улице Павлова в Мурманске займется прокуратура

Жильцы одного подъезда уже переехали в новые временные квартиры
Мария ПАШЕНКОВА
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Прокуратура проверит, насколько законно дом №40 на Павлова признали аварийным.Прокуратура проверит, насколько законно дом №40 на Павлова признали аварийным.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
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Жизнь жильцов второго подъезда дома №40 на улице Павлова изменилась за несколько часов. Утром 11 сентября они ушли кто на работу, кто на учебу. А в это время из-за их жилья ввели режим ЧС: комиссия признала второй подъезд аварийным.

Оказалось, что разрушается кирпичная кладка стен, по ним пошли трещины, поехал фундамент.

Из-за этого северянам дали всего несколько дней, чтобы срочно переехать. Сначала им предлагали пункт временного размещения, затем квартиры в маневренном фонде. Не все жильцы захотели бросить свое жилье и сменить адрес. Поэтому главе администрации Мурманска Андрею Сысоеву пришлось лично встретиться с мурманчанами и объяснить, что к чему.

Сейчас жильцы подъезда уже разъехались по квартирам. А дом ждет еще одна оценка со стороны специалистов, которые решат, как именно его восстанавливать.

Пока же ситуацию решили проверить в прокуратуре. По поручению прокурора области Василия Щербакова его подчиненные изучат, насколько правомерно дом на улице Павлова отнесли к числу аварийных. И были ли соблюдены права жильцов в этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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