Ковдорчанка помогла знакомому спрятать труп в подвале и вымыть квартиру от крови

СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-24T17:38:11+03:00

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Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Действительно, хорошие товарищи и денег в долг дадут, и кошку во время отпуска покормят, и труп спрятать помогут. Явно повезло со приятелями жителю Ковдора, который в октябре 2017 года убил своего знакомого и обратился к двум другим за помощью в заметании следов преступления. Первой палочкой-выручалочкой стала женщина.

- Зная о том, что ее знакомый совершил убийство, она помогла ему спрятать труп в подвале жилого дома и замыла следы крови в квартире, где произошло преступление. Суд приговорил подсудимую к штрафу в размере 120 тысяч рублей по статье 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Кстати, как ранее писала «КП», к такому же наказанию суд приговорил еще одного знакомого убийцы, который помог перевезти труп из подвала в лес и утопить его в озере. Самого же преступника в марте этого года суд присяжных отправил на 12 лет в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU