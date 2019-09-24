Пожару в жилой деревяшке в Мурманске присвоили повышенный ранг сложности

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-24T15:22:00+03:00

После тушения пожара в доме остались его следы. Фото: Полина Хиль

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Утро в Мурманске началось с сообщения, что на улице Генералова горит жилая деревяшка № 7/26.

Информация о пожаре поступила на пульт "01" в 8.18.

- В результате пожара сгорело перекрытие между вторым этажом и чердаком на общей площади 3 кв.м. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения: 15 человек личного состава, 4 единицы техники). Причины возгорания устанавливаются, - рассказали в МЧС по Мурманской области.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Жильцы дома на Генералова переживают: когда у них наведут порядок. Фото: Полина Хиль

Как рассказали в мэрии Мурманска, жильцы были эвакуированы, пострадавших нет. Победить пожар удалось в 10.03. Меж тем проживающие в деревяшке недовольны обычными для таких случаев неудобствами.

- Вопрос: кто должен привести в порядок подъезд? На втором этаже и на лестнице горы шлака, все залито. Управляющая компания "Комфорт" на заявки и обращения жильцов не реагирует. Жильцы остались без света и без газа, - написала в группе "Мурманск" Полина Хиль.

ИСТОЧНИК KP.RU