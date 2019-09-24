Пожару в жилой деревяшке в Мурманске присвоили повышенный ранг сложности
Утро в Мурманске началось с сообщения, что на улице Генералова горит жилая деревяшка № 7/26.
Информация о пожаре поступила на пульт "01" в 8.18.
- В результате пожара сгорело перекрытие между вторым этажом и чердаком на общей площади 3 кв.м. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения: 15 человек личного состава, 4 единицы техники). Причины возгорания устанавливаются, - рассказали в МЧС по Мурманской области.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
Жильцы дома на Генералова переживают: когда у них наведут порядок. Фото: Полина Хиль
Как рассказали в мэрии Мурманска, жильцы были эвакуированы, пострадавших нет. Победить пожар удалось в 10.03. Меж тем проживающие в деревяшке недовольны обычными для таких случаев неудобствами.
- Вопрос: кто должен привести в порядок подъезд? На втором этаже и на лестнице горы шлака, все залито. Управляющая компания "Комфорт" на заявки и обращения жильцов не реагирует. Жильцы остались без света и без газа, - написала в группе "Мурманск" Полина Хиль.
ИСТОЧНИК KP.RU