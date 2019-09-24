В Мурманске открыли уникальную детскую площадку с каучуковыми матами

СЕГОДНЯ 14:35 2019-09-24T15:20:02+03:00

Игровой комплекс рассчитан на детей от 3 до 12 лет

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Лето – период ремонта не только дорог и домов, но и детских площадок. Многие из них с годами требуют обновления из-за активного использования или повреждения вандалами. Так, этим летом в Мурманске отремонтировали площадки у памятника Ждущей, на улицах Хлобыстова и Марата.

На Аллее Поколений на улице Хлобыстова за это время заменили брусчатку на пешеходных дорожках, тартановое покрытие игровой зоны и установили новый игровой комплекс «Лагуна».

– Этот комплекс – универсальный, он подходит детям от 3 до 12 лет. Здесь можно и поиграть, и покататься, и заняться спортом, – рассказал директор учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. - Тип травмобезопасного покрытия на этом участке – новый для мурманских парков. Мы впервые в качестве эксперимента применяем каучуковые маты.

Удобство такой системы в том, что отдельные части покрытия будет удобно менять в случае повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU