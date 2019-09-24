2019-09-24T15:20:02+03:00
Общество

В Мурманске открыли уникальную детскую площадку с каучуковыми матами

Игровой комплекс рассчитан на детей от 3 до 12 лет
Маргарита ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Фото: citymurmansk.ru.Фото: citymurmansk.ru.
Изменить размер текста:

Лето – период ремонта не только дорог и домов, но и детских площадок. Многие из них с годами требуют обновления из-за активного использования или повреждения вандалами. Так, этим летом в Мурманске отремонтировали площадки у памятника Ждущей, на улицах Хлобыстова и Марата.

На Аллее Поколений на улице Хлобыстова за это время заменили брусчатку на пешеходных дорожках, тартановое покрытие игровой зоны и установили новый игровой комплекс «Лагуна».

– Этот комплекс – универсальный, он подходит детям от 3 до 12 лет. Здесь можно и поиграть, и покататься, и заняться спортом, – рассказал директор учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. - Тип травмобезопасного покрытия на этом участке – новый для мурманских парков. Мы впервые в качестве эксперимента применяем каучуковые маты.

Удобство такой системы в том, что отдельные части покрытия будет удобно менять в случае повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожару в жилой деревяшке в Мурманске присвоили повышенный ранг сложности
Под Зеленоборским ночью сфотографировали трех медведей
Выручка или жизнь: в Мурманске пьяный пассажир такси напал на водителя с пистолетом
Освобожденный пиратами старший механик Олег Дружинин вернулся в Мурманск
Их осталось 245: награжденным медалью "За оборону Советского Заполярья" и их вдовам и вдовцам выплатят по 5 тысяч рублей
В ЗАТО Заозерск в доме, где 5 дней назад была проверка оборудования, произошло ЧП с газом
В Мурманске загорелась деревяшка на улице Генералова
Для Никеля создадут новую скульптуру «Олени»
В Мончегорске снимают интернет-сериал "Поколение"
Среднемесячная зарплата в Мурманской области составила 53 675 рублей
Проверка слуха: В Умбе в доме, где «дали тепло», нет батарей
В Апатитах на велосипедиста, стрелявшего в даму с собачкой, возбудили уголовное дело
В Кандалакше упал памятник Герою Советского Союза Александру Борисову
В Умбе медведь задрал трех коров
В Полярном освятят памятник Александру III
Мурманск сорвал ремонт дворов по национальному проекту
Спасенный из горящий машины мурманчанин снова остался без «Волги»
Последний дом в Мурманской области подключили к теплу
Ревнивый муж из Оленегорска убил 23-летнюю жену 134 ударами
Мурманская область присоединилась к «Всеобщему музыкальному диктанту»
В Мурманской области - две новых встречи людей и медведей