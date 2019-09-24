Под Зеленоборским ночью сфотографировали трех медведей
Едва ли не каждый день поступают сообщения, что северяне встречают медведей. Напомним, сразу двух хищников видели в окрестностях Кандалакши: они выходят к садово-огородным товариществам.
Еще один косолапый задрал сразу трех коров под Умбой: буренки находились на самовыпасе.
Начеку надо быть и жителям Зеленоборского. Как сообщил местный житель Николай Новожилов, он встретил ночью сразу трех мишуток у Княжегубского рыбоводного завода.
Северяне говорят, что не в первый раз наталкиваются на хищников.
- Вернулась-таки медведица, уже много лет там ошивается, - пишет в группе "гп.Зеленоборский" Алексей Косаревский.
Местные жители переживают - в эти места они ходят за грибами и ягодами. Как бы не наткнуться во время тихой охоты в лесу на косолапых. Они явно не захотят делиться лакомством, которого в этом году не так уж много.
ИСТОЧНИК KP.RU