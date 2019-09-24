2019-09-24T15:22:45+03:00
Дом. Семья

Под Зеленоборским ночью сфотографировали трех медведей

Местные жители напуганы: косолапых видели там, куда люди ходят за грибами
Мария ПАШЕНКОВА
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Не самая приятная встреча в ночи - три медведя у леса. Фото: Николай НовожиловНе самая приятная встреча в ночи - три медведя у леса. Фото: Николай Новожилов
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Едва ли не каждый день поступают сообщения, что северяне встречают медведей. Напомним, сразу двух хищников видели в окрестностях Кандалакши: они выходят к садово-огородным товариществам.

Еще один косолапый задрал сразу трех коров под Умбой: буренки находились на самовыпасе.

Начеку надо быть и жителям Зеленоборского. Как сообщил местный житель Николай Новожилов, он встретил ночью сразу трех мишуток у Княжегубского рыбоводного завода.

Северяне говорят, что не в первый раз наталкиваются на хищников.

- Вернулась-таки медведица, уже много лет там ошивается, - пишет в группе "гп.Зеленоборский" Алексей Косаревский.

Местные жители переживают - в эти места они ходят за грибами и ягодами. Как бы не наткнуться во время тихой охоты в лесу на косолапых. Они явно не захотят делиться лакомством, которого в этом году не так уж много.

ИСТОЧНИК KP.RU

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