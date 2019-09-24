2019-09-24T15:30:00+03:00
Происшествия

Выручка или жизнь: в Мурманске пьяный пассажир такси напал на водителя с пистолетом

20-летнему парню грозит до 10 лет колонии
Маргарита ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Найти в машине деньги грабителю так и не удалось.Найти в машине деньги грабителю так и не удалось.Фото: Мила СТРИЖ
Изменить размер текста:

Поездки с незнакомыми людьми в одной машине априори связаны с опасностью. Вот только чаще пассажиры боятся водителей, чем наоборот. В Мурманске же произошла совершенно противоположная ситуация.

- В полицию обратился 34-летний водитель такси. В районе Росляково на улице Советской нетрезвый пассажир попросил его остановить машину, вытащил из одежды пистолет и потребовал отдать ему все деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области. - Когда злоумышленник отвлекся поиском наживы, таксист открыл водительскую дверь и успел выбежать из салона автомобиля. Вскоре неудачливый грабитель вынужден был скрыться с места преступления, так ничего не похитив.

Полицейские быстро задержали 20-летнего безработного грабителя, при себе у которого был пневматический пистолет. Молодой человек признал свою вину, но это не спасет его от наказания – по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия) ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожару в жилой деревяшке в Мурманске присвоили повышенный ранг сложности
Под Зеленоборским ночью сфотографировали трех медведей
В Мурманске открыли уникальную детскую площадку с каучуковыми матами
Освобожденный пиратами старший механик Олег Дружинин вернулся в Мурманск
Их осталось 245: награжденным медалью "За оборону Советского Заполярья" и их вдовам и вдовцам выплатят по 5 тысяч рублей
В ЗАТО Заозерск в доме, где 5 дней назад была проверка оборудования, произошло ЧП с газом
В Мурманске загорелась деревяшка на улице Генералова
Для Никеля создадут новую скульптуру «Олени»
В Мончегорске снимают интернет-сериал "Поколение"
Среднемесячная зарплата в Мурманской области составила 53 675 рублей
Проверка слуха: В Умбе в доме, где «дали тепло», нет батарей
В Апатитах на велосипедиста, стрелявшего в даму с собачкой, возбудили уголовное дело
В Кандалакше упал памятник Герою Советского Союза Александру Борисову
В Умбе медведь задрал трех коров
В Полярном освятят памятник Александру III
Мурманск сорвал ремонт дворов по национальному проекту
Спасенный из горящий машины мурманчанин снова остался без «Волги»
Последний дом в Мурманской области подключили к теплу
Ревнивый муж из Оленегорска убил 23-летнюю жену 134 ударами
Мурманская область присоединилась к «Всеобщему музыкальному диктанту»
В Мурманской области - две новых встречи людей и медведей