Выручка или жизнь: в Мурманске пьяный пассажир такси напал на водителя с пистолетом

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-24T15:30:00+03:00

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Поездки с незнакомыми людьми в одной машине априори связаны с опасностью. Вот только чаще пассажиры боятся водителей, чем наоборот. В Мурманске же произошла совершенно противоположная ситуация.

- В полицию обратился 34-летний водитель такси. В районе Росляково на улице Советской нетрезвый пассажир попросил его остановить машину, вытащил из одежды пистолет и потребовал отдать ему все деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области. - Когда злоумышленник отвлекся поиском наживы, таксист открыл водительскую дверь и успел выбежать из салона автомобиля. Вскоре неудачливый грабитель вынужден был скрыться с места преступления, так ничего не похитив.

Полицейские быстро задержали 20-летнего безработного грабителя, при себе у которого был пневматический пистолет. Молодой человек признал свою вину, но это не спасет его от наказания – по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия) ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU