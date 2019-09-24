Их осталось 245: награжденным медалью "За оборону Советского Заполярья" и их вдовам и вдовцам выплатят по 5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-24T11:38:25+03:00

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В этом году в Заполярье отмечается великая дата – 75-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, а в следующем году весь мир отметит 75-летие Победы. Эти даты особенно важны как для всей страны, так и для отдельных семей, в которых еще живут те, кто сражался за мирное небо над головой. Им государство уделяет особое внимание.

Так, в Мурманской области увеличили до 5 тысяч рублей единовременную денежную выплату в связи с празднованием годовщины.

- 5 тысяч рублей получат 245 северян: те, кто награждены медалью «За оборону Советского Заполярья», а также вдовы и вдовцы погибших и умерших, награжденных этой медалью, не вступившие в повторный брак, - пояснили в пресс-службе правительства Мурманской области. - Соответствующее постановление подписал на днях глава региона Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU