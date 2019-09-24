В ЗАТО Заозерск в доме, где 5 дней назад была проверка оборудования, произошло ЧП с газом

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-24T15:55:05+03:00

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С газом шутки плохи. Северяне знают это на череде горьких случаев. Достаточно вспомнить дом № 6/1 на улице Свердлова в Мурманске, дом № 6 на улице Марата, несчастный случай в Ловозере.

Беда минувшим вечером могла случиться и в ЗАТО Заозерск. Но, к счастью, все обошлось. В 17.57 поступила информация, что в доме № 15 на улице Рябинина произошел хлопок газа в одной из квартир.

- К счастью, ничего серьезного не случилось. Выбило прокладку на одной из комфорок плиты. Не было ни возгорания, ни разрушений. Пострадавших также нет, - рассказал "КП" и. о. главы администрации ЗАТО Заозерск Ильяс Мазитов. - Уже почти через час газоснабжение в квартире было восстановлено.

Причиной происшествия стала неосторожность жильцов - семейной пары, с которой сотрудники газовой службы уже провели беседу. Только 19 сентября в этом доме прошла проверка оборудования, которая показала, что проблем нет. Договор на обслуживание с жильцами квартиры заключен.

ИСТОЧНИК KP.RU