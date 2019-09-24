2019-09-24T15:55:05+03:00
Происшествия

В ЗАТО Заозерск в доме, где 5 дней назад была проверка оборудования, произошло ЧП с газом

Жильцы квартиры неправильно использовали плиту
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
ЧП с газом в ЗАТО Заозерск произошло из-за неаккуратного обращения с плитой жильцов.ЧП с газом в ЗАТО Заозерск произошло из-за неаккуратного обращения с плитой жильцов.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

С газом шутки плохи. Северяне знают это на череде горьких случаев. Достаточно вспомнить дом № 6/1 на улице Свердлова в Мурманске, дом № 6 на улице Марата, несчастный случай в Ловозере.

Беда минувшим вечером могла случиться и в ЗАТО Заозерск. Но, к счастью, все обошлось. В 17.57 поступила информация, что в доме № 15 на улице Рябинина произошел хлопок газа в одной из квартир.

- К счастью, ничего серьезного не случилось. Выбило прокладку на одной из комфорок плиты. Не было ни возгорания, ни разрушений. Пострадавших также нет, - рассказал "КП" и. о. главы администрации ЗАТО Заозерск Ильяс Мазитов. - Уже почти через час газоснабжение в квартире было восстановлено.

Причиной происшествия стала неосторожность жильцов - семейной пары, с которой сотрудники газовой службы уже провели беседу. Только 19 сентября в этом доме прошла проверка оборудования, которая показала, что проблем нет. Договор на обслуживание с жильцами квартиры заключен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожару в жилой деревяшке в Мурманске присвоили повышенный ранг сложности
Под Зеленоборским ночью сфотографировали трех медведей
В Мурманске открыли уникальную детскую площадку с каучуковыми матами
Выручка или жизнь: в Мурманске пьяный пассажир такси напал на водителя с пистолетом
Освобожденный пиратами старший механик Олег Дружинин вернулся в Мурманск
Их осталось 245: награжденным медалью "За оборону Советского Заполярья" и их вдовам и вдовцам выплатят по 5 тысяч рублей
В Мурманске загорелась деревяшка на улице Генералова
Для Никеля создадут новую скульптуру «Олени»
В Мончегорске снимают интернет-сериал "Поколение"
Среднемесячная зарплата в Мурманской области составила 53 675 рублей
Проверка слуха: В Умбе в доме, где «дали тепло», нет батарей
В Апатитах на велосипедиста, стрелявшего в даму с собачкой, возбудили уголовное дело
В Кандалакше упал памятник Герою Советского Союза Александру Борисову
В Умбе медведь задрал трех коров
В Полярном освятят памятник Александру III
Мурманск сорвал ремонт дворов по национальному проекту
Спасенный из горящий машины мурманчанин снова остался без «Волги»
Последний дом в Мурманской области подключили к теплу
Ревнивый муж из Оленегорска убил 23-летнюю жену 134 ударами
Мурманская область присоединилась к «Всеобщему музыкальному диктанту»
В Мурманской области - две новых встречи людей и медведей