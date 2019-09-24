В Мурманске загорелась деревяшка на улице Генералова

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-24T15:56:59+03:00

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В Мурманске продолжают гореть деревянные дома. Очередной пожар случился на улице Генералова - здесь около 8.55 24 сентября огнем занялся жилой двухэтажный дом.

На месте работают пожарные, детали происшествия уточняются. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, недавно в мэрии Мурманска объяснили, почему в сгоревшей деревяшке на улице Зеленая, 64 будут жить люди. Северяне были возмущены, что пострадавшую от огня кровлю восстанавливают. Оказалось, что расселение дома предусмотрено только через пять лет, а комиссия признала его пригодным для жизни.

А в начале сентября на улице Тарана в областном центре возгорание тушили в еще одной деревяшке. К счастью, дом оказался нежилой и пострадавших не было. Северяне считают, что такие здания порой специально поджигают, чтобы поскорее переехать в более удобное жилье. Еще одна распространенная причина возгораний - неосторожное обращение с огнем со стороны бездомных.

ИСТОЧНИК KP.RU