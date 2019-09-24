2019-09-24T15:56:59+03:00
Происшествия

В Мурманске загорелась деревяшка на улице Генералова

На месте работают огнеборцы
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Жилая деревяшка на Генералова загорелась утром 24 сентября. Фото: Google-картыЖилая деревяшка на Генералова загорелась утром 24 сентября. Фото: Google-карты
Изменить размер текста:

В Мурманске продолжают гореть деревянные дома. Очередной пожар случился на улице Генералова - здесь около 8.55 24 сентября огнем занялся жилой двухэтажный дом.

На месте работают пожарные, детали происшествия уточняются. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, недавно в мэрии Мурманска объяснили, почему в сгоревшей деревяшке на улице Зеленая, 64 будут жить люди. Северяне были возмущены, что пострадавшую от огня кровлю восстанавливают. Оказалось, что расселение дома предусмотрено только через пять лет, а комиссия признала его пригодным для жизни.

А в начале сентября на улице Тарана в областном центре возгорание тушили в еще одной деревяшке. К счастью, дом оказался нежилой и пострадавших не было. Северяне считают, что такие здания порой специально поджигают, чтобы поскорее переехать в более удобное жилье. Еще одна распространенная причина возгораний - неосторожное обращение с огнем со стороны бездомных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожару в жилой деревяшке в Мурманске присвоили повышенный ранг сложности
Под Зеленоборским ночью сфотографировали трех медведей
В Мурманске открыли уникальную детскую площадку с каучуковыми матами
Выручка или жизнь: в Мурманске пьяный пассажир такси напал на водителя с пистолетом
Освобожденный пиратами старший механик Олег Дружинин вернулся в Мурманск
Их осталось 245: награжденным медалью "За оборону Советского Заполярья" и их вдовам и вдовцам выплатят по 5 тысяч рублей
В ЗАТО Заозерск в доме, где 5 дней назад была проверка оборудования, произошло ЧП с газом
Для Никеля создадут новую скульптуру «Олени»
В Мончегорске снимают интернет-сериал "Поколение"
Среднемесячная зарплата в Мурманской области составила 53 675 рублей
Проверка слуха: В Умбе в доме, где «дали тепло», нет батарей
В Апатитах на велосипедиста, стрелявшего в даму с собачкой, возбудили уголовное дело
В Кандалакше упал памятник Герою Советского Союза Александру Борисову
В Умбе медведь задрал трех коров
В Полярном освятят памятник Александру III
Мурманск сорвал ремонт дворов по национальному проекту
Спасенный из горящий машины мурманчанин снова остался без «Волги»
Последний дом в Мурманской области подключили к теплу
Ревнивый муж из Оленегорска убил 23-летнюю жену 134 ударами
Мурманская область присоединилась к «Всеобщему музыкальному диктанту»
В Мурманской области - две новых встречи людей и медведей