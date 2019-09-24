2019-09-24T09:38:50+03:00
Общество

В Мончегорске снимают интернет-сериал "Поколение"

Для ролей ищут актеров
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мончегорске будут снимать интернет-сериал "Поколение".В Мончегорске будут снимать интернет-сериал "Поколение".Фото: Аца КОШТЭ
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Как ни удивительно, не Кировск, Мурманск или Териберка стали съемочной площадкой для работы над новым проектом. "Камера, мотор!" зазвучат в Мончегорске.

Здесь будут работать над интернет-сериалом "Поколение", который станет курсовой работой для молодого режиссера из Санкт-Петербурга. Попасть в кадр могут и северяне.

- Требуются люди, которые готовы принять участие в съемках. Возраст от 18 до 30 лет. Ролей много: эпизодники, актеры массовых сцен, групповки, - рассказали организаторы съемок.

К работе приступят уже 1 октября. А пока можно кидать свое резюме Александру Архипову.

Напомним, ранее Первый канал начал показывать сериал "Дипломат", который снимали в Териберке. В этом же селе работали над еще одним многосерийным фильмом - "Бухта Глубокая".

А в мае студент режиссерской мастерской игрового кино В.И. Хотиненко и В.А. Фенченко (ВГИК) Владислав Рытков снимал в Заполярье дипломный проект "Лыба".

ИСТОЧНИК KP.RU

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