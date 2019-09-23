Проверка слуха: В Умбе в доме, где «дали тепло», нет батарей

СЕГОДНЯ 17:07 2019-09-23T16:51:05+03:00

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Не успела отгреметь напряженная «оперативка» у врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которой он пообещал наказать виновных за срыв начала отопительного сезона, как стало известно, что дом № 52 по улице Горной в Умбе - все еще без тепла. Напомним, подрядчик сорвал сроки выполнения капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей. В результате ему пришлось обеспечить четырех жителей этого дома обогревателями и оплатить им расходы на дополнительную электроэнергию. Правда, как заверил вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора, утром 23 сентября отопление дали.

- Это Никора про какой дом говорит в Умбе? Горная, 52? Так там просто бригада рабочих запила и перестала работать, - написала в комментариях к трансляции «оперативки» Валентина Дворникова. - Это что, насмешка? Информация от жителей дома: тепла нет, трубы проведены, но батареи не навешены, обогрев от электрообогревателей. На первом этаже живет семья с ребенком-инвалидом. Когда прекратится эта ложь на всех уровнях власти?

Однако в администрации Терского района уверяют, что поводов для паники нет. Батареи в квартирах есть – их глава районной администрации Наталия Самойленко видела собственными глазами.

- Все оборудование установлено. Отопление в дом подали в 8:00 23 сентября. Нужно время на то, чтобы из системы вышел воздух, и температура в квартирах достигла норматива, - отметила Наталия Александровна, которая лично проверяет, как теплеют батареи в проблемном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU