В Апатитах на велосипедиста, стрелявшего в даму с собачкой, возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:34 2019-09-23T16:40:29+03:00

Теперь велосипедисту грозхит до двух лет лишения свободы. Фото: zen.yandex.ru

Изменить размер текста: A A

За историю, достойную хорошего боевика, придется ответить перед судом. Напомним, в ночь на 19 августа в Апатитах на улице Жемчужной велосипедист сделал замечание компании, выгуливающей собаку без поводка и намордника, завязалась словесная перепалка, он достал пневматику и выстрелил. 36-летнюю женщину с застрявшей в веке пулей пришлось везти на лечение в Мурманск.

- По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемый мужчина находится под подпиской о невыезде и сейчас дает признательные показания, - сообщил врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Правда, пока неизвестно, что стало мотивом для такого опрометчивого поступка, за который велосипедисту теперь грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU