В Апатитах на велосипедиста, стрелявшего в даму с собачкой, возбудили уголовное дело
За историю, достойную хорошего боевика, придется ответить перед судом. Напомним, в ночь на 19 августа в Апатитах на улице Жемчужной велосипедист сделал замечание компании, выгуливающей собаку без поводка и намордника, завязалась словесная перепалка, он достал пневматику и выстрелил. 36-летнюю женщину с застрявшей в веке пулей пришлось везти на лечение в Мурманск.
- По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемый мужчина находится под подпиской о невыезде и сейчас дает признательные показания, - сообщил врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.
Правда, пока неизвестно, что стало мотивом для такого опрометчивого поступка, за который велосипедисту теперь грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU