2019-09-23T13:08:53+03:00
Общество

Спасенный из горящий машины мурманчанин снова остался без «Волги»

Вокруг Александра Труханова разгорается скандал
Елена МОЛОДЦОВА
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Александр Труханов выиграл счастливый билет в жизни и променял его на водку. Фото: Наталья РуслановаАлександр Труханов выиграл счастливый билет в жизни и променял его на водку. Фото: Наталья Русланова
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Увы, история спасения 60-летнего Александра Труханова оказалась не со счастливым концом. Напомним, 30 марта загорелась его старенькая «Волга». Мужчина попытался спасти «ласточку» и сам чуть не погиб. Проезжавший мимо Валентин Титов вытащил пенсионера из огня. В тот день Александр Труханов "вытащил" счастливый билет. Валентин взял над ним шефство: сначала навещал в больнице, потом снял для пенсионера квартиру и стал привозить продукты, а затем нашел и мецената, который подарил ему «Волгу». Александр радовался как ребенок и обещал таксовать и ездить на рыбалку. Но в итоге остался и без «ласточки», и без покровителя.

- Товарищи, которые собирали деньги, типа купили ему машину и вручили ключи, в итоге месяц назад забрали «Волгу» у Александра, сказав ему, что он плохо себя ведет. «Волга» даже не была оформлена на деда! – написала пост Наталья Русланова. – Дед брошен, за комнату платить нечем, подкармливают периодически соседи! У кого есть желание помочь дедушке, пишите мне в личные сообщения. Я дам вам адрес дедушки. Всю помощь передавайте лично ему в руки!

Оказалось, что Александр быстро пресытился хорошей жизнью, стал выпивать, а «ласточку» с загаженным салоном покровители и вовсе нашли у третьих лиц. Конечно, после такого желание и дальше помогать мужчине у Валентина Титова отпало.

- Решили хайпануть и начать сбор. Машину на Александра мы не успели оформить, - отметил Валентин Титов. - Я умываю руки. Мне хватило грязи, вот что значит помогать неблагодарным людям,

Спасенный из горящий машины мурманчанин снова остался без «Волги».Автор: Наталья Русланова! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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