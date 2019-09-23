2019-09-23T13:31:02+03:00
Происшествия

Ревнивый муж из Оленегорска убил 23-летнюю жену 134 ударами

Мужчина отправится на 8 лет в колонию строгого режима
Мария ПАШЕНКОВА
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Убитой Виктории Кузнеченко было всего 23 года. Фото: из архива Виктории КузнеченкоУбитой Виктории Кузнеченко было всего 23 года. Фото: из архива Виктории Кузнеченко
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3 апреля не стало 23-летней Виктории Кузнеченко из Оленегорска. Девушку убил собственный муж в ее же квартире.

В тот день супруги выпивали, и на нетрезвую голову мужчина вдруг стал подозревать молодую супругу в неверности. А еще обвинять в том, что она много пьет. Ревнивец набросил на девушку с кулаками и остановился только тогда,когда та почти перестала дышать. Он бил жертву руками и ногами в тяжелых ботинках по всему телу, в том числе и по голове. Вика получила разрыв многих внутренних органов и умерла в муках от кровоизлияния.

Когда девушка перестала дышать, ее муж вызвал полицию и пытался доказать, что нашел жену такой. Но против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

- В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме. Суд, учитывая все обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, личность подсудимого, а также мнение государственного обвинителя, назначил подсудимому окончательное наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Изначально Мужчине грозило 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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