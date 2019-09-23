2019-09-23T13:36:13+03:00
Общество

Мурманская область присоединилась к «Всеобщему музыкальному диктанту»

Заполярье уже вошло в число лидеров по количеству площадок
Елена МОЛОДЦОВА
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Блеснуть знаниями сможет любой желающий, знающий нотную грамоту. Фото: yandex.ruБлеснуть знаниями сможет любой желающий, знающий нотную грамоту. Фото: yandex.ru
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Какие только диктанты не писали северяне в последние годы! В их послужном списке и завоевавший огромную популярность «Тотальный диктант», и Большой этнографический, и географический с юридическим и даже кибердиктант. А теперь этот перечень пополнит и «Всеобщий музыкальный диктант», который впервые пройдет в Мурманской области 19 октября.

- Главной площадкой международной просветительской акции станет Российская академия музыки имени Гнесиных в Москве, - рассказывает координатор этого проекта на Кольском полуострове Анна Гришко. - Наш регион, несмотря на свой дебют, уже вошел в число лидеров по количеству площадок во всей области. Их у нас будет восемь.

Любой желающий, знающий музыкальную грамоту, может написать диктант, подходящий ему по уровню сложности. До начала регистрации еще целых три недели, а пока у участников есть шанс, как говорится, подстелить соломку и походить на подготовительные курсы, чтобы уже 19 октября блеснуть своими знаниями. Правда, пока такая возможность есть лишь у жителей областного центра.

Написать музыкальный диктант можно будет в Мурманске в детских музыкальных школах № 1 и 3, в детских школах искусств в Полярных Зорях, Гаджиево, Полярном и Мурмашах, а также в музыкальных школах Оленегорска и Апатитов. В награду участники акции получат сертификаты и памятные сувениры.

Подробнее о «Всеобщем музыкальном диктанте» можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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